Ex viola Adli apre all’Algeria: “Ora sono pronto a rappresentare la Nazionale algerina”

Il centrocampista ex Fiorentina apre alla nazionale algerina dopo il dietrofront: “Sarebbe un grande orgoglio"

Yacine Adli è pronto a rivedere il proprio futuro a livello internazionale. Il centrocampista, oggi all’Al-Shabab dopo le esperienze con PSG, Bordeaux, Milan e Fiorentina, in passato aveva escluso di rappresentare l’Algeria, puntando invece alla Francia. Ora però, a 25 anni, cambia posizione.

In un’intervista a SportTeam, Adli ha ammesso di aver sbagliato alcune dichiarazioni e ha aperto alla possibilità di vestire la maglia algerina: “Riconosco di non aver usato le parole giuste, ma non sono arrogante. Quando parlavo di alto livello mi riferivo al mio percorso con le giovanili francesi e all’ambizione di giocare in Europa. Non ho mai voluto mancare di rispetto al mio Paese”.

Il giocatore ha anche raccontato di un recente contatto con il CT Vladimir Petković, suo ex tecnico ai tempi del Bordeaux: “Ci siamo sentiti, conosce il mio valore e il suo stile. Indossare la maglia dell’Algeria sarebbe un grande orgoglio per me”.

Ora la scelta passa alla federazione: Adli si dice disponibile e pronto a dare il suo contributo, in vista di un possibile debutto internazionale con l’Algeria anche in prospettiva dei prossimi grandi appuntamenti.