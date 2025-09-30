Evacuo: "La Fiorentina arriverà tra le prime otto in classifica. Per Kean vale la metafora del Ketchup"

L'agente, ed ex Fiorentina, Felice Evacuo ha parlato della situazione a Firenze ai microfoni di Radio Firenze Viola:"E' stata una sorpresa in negativo, ci aspettavamo tutti una Fiorentina diversa però...

L'agente, ed ex Fiorentina, Felice Evacuo ha parlato della situazione a Firenze ai microfoni di Radio Firenze Viola:

"E' stata una sorpresa in negativo, ci aspettavamo tutti una Fiorentina diversa però credo che abbia tutte le carte per rimettersi in gioco e recuperare in classifica, perchè i giocatori che sono stati acquistati, secondo me, sono tutti di valore. E' normale che quando ci sono grandi cambiamenti, incluso l'allenatore, un pò di tempo ci vuole per amalgamare la squadra e far funzionare i giocatori in un modulo nuovo; sono stati fatti degli ottimi investimenti con una buona prospettiva futura.

La problematica sta nel fatto che avendo cambiato tanto, all'inizio è normale si faccia fatica a mettere insieme le idee. Penso che con i valori della squadra e con il lavoro di Pioli, la Fiorentina riuscirà a rientrare nelle prime otto in classifica; in questo momento è evidente che la squadra sia in difficoltà però credo che con l'esperienza dell'allenatore e il talento dei giocatori prima o poi comincerà ad ingranare e portare punti a casa.

Kean anno scorso ha fatto un campionato stratosferico sia per le prestazioni sia da un punto di vista realizzativo, il fatto che ancora non si sia riuscito a sbloccare psicologicamente è pesante, è evidente, perchè ha già dimostrato di essere un top player, lo abbiamo visto anche in nazionale, credo che appena si sbloccherà sono sicuro che replicherà ciò che ha fatto anno scorso, anche perchè è uno dei migliori attaccanti della serie A. E' normale che quando un attaccante è abituato a segnare frequentemente e non trova il gol per diverse partite di fila, questo viva il momento con più apprensione rispetto agli altri compagni, però penso che anche per lui valga la metafora del ketchup quindi quando troverà la via del gol poi sarà tutto in discesa.

Su Sohm e Piccoli, per quanto riguarda gli investimenti fatti dalla società per loro, penso sia ancora presto dare dei giudizi dopo poche giornate, andrebbero visti durante il campionato e rivalutati a fine anno. La valutazione per Piccoli è stata molto alta ma per i pochi attaccanti italiani presenti in Italia può essere una valutazione giusta, dovrà dimostrare qualcosa in campo anche se è un pò complicato trovare spazio in un attacco con un Kean e il nuovo arrivato Dzeko, non sarà facile ma a lungo andare farà vedere il suo valore, allo stesso modo di Sohm che negli ultimi anni ha dimostrato molto e anche come Fazzini. Sono tutti giocatori che hanno un valore tecnico importante per la serie A, poi ci dirà il tempo se sono stati acquisti azzeccati o meno.

Per uscire fuori da questa situazione, tecnico e giocatori devono collaborare; poi si vedono proprio in questi momenti i giocatori che hanno più valore anche a livello umano e carismatico, sarà sicuramente compito loro tirarsi fuori da una situazione difficile come questa".