Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il comunicato del club

Il tecnico Eusebio Di Francesco, una volta ottenuta la rescissione contrattuale con la Roma, nel potuto ufficializzare l'accordo col sui nuovo club. Ecco il comunicato apparso sul sito della Sampdoria...

Il tecnico Eusebio Di Francesco, una volta ottenuta la rescissione contrattuale con la Roma, nel potuto ufficializzare l'accordo col sui nuovo club. Ecco il comunicato apparso sul sito della Sampdoria:

Il presidente blucerchiati Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria, sono lieti di dare il benvenuto a Eusebio Di Francesco, a cui è stata affidata la carica di allenatore e, che si è legato alla società fino al 30 giugno 2022. "Di Francesco è la persona ed il tecnico che volevamo, siamo contenti sia con lui che il nostro obiettivodi continuare a far crescere la nostra Samp si valorizzi – sottolinea il presidente Ferrero -. È un tecnico che metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità. Benvenuto, Eusebio!".

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