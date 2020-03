di Marco Collini

Secondo showmatch di preparazione alla eSerieA per la Fiorentina eSport. Abbiamo contattato in ESCLUSIVA il Pro Player Tipolosco319 alias Angelo Giannino.

Buongiorno Angelo, raccontaci le sensazioni di questo triangolare..

“Buongiorno Marco, siamo arrivati in finale contro il Genoa. Partita secca che ci ha visto perdere 3-1, però devo dire che questa volta la squadra girava meglio. Tutti i nuovi cambi tattici apportati andranno assimilati, bisognerà allenarsi perché credo che con questi accorgimenti si sia trovato la giusta quadra nel gioco.

Nel primo match si vedevano affrontare Atalanta-Genoa andata 2-2, ritorno 3-1 per i rossoblu dove il Player è il rappresentate della eNazionale italiana perciò uno tosto.

Secondo match scendiamo

noi viola in campo contro il Genoa partita di andata 2-0 secco per la Viola, ritorno 2-1 per il Genoa così per differenza reti 0 passiamo noi in finale insieme al

Genoa e come detto sopra prima partita secca perdiamo purtroppo 3-1.Con questo ragazzi restate sempre sintonizzati nei miei canali social e quelli delle viola per tanti altri Show e tante altre novità sempre forza viola”.