Esplode la contestazione dei tifosi Viola a Udine: "Tirate fuori le palle", "Bisogna correre per vincere"

Contestazione Viola a Udine

La Fiorentina è sotto 1-0 contro l'Udinese e la rabbia dei tifosi viola si fa sentire. Nel corso della partita, dagli spalti sono arrivati cori e messaggi durissimi rivolti alla squadra, con una contestazione che fotografa tutta la delusione per il momento attraversato dalla formazione gigliata.«Meritiamo di più», «Noi siamo la Fiorentina», «Bisogna correre per vincere» e «Tirate fuori le palle»: sono queste alcune delle frasi scandite dai sostenitori viola, che chiedono una reazione immediata ai giocatori.Un messaggio chiaro alla squadra: la maglia della Fiorentina va onorata e, in una situazione di classifica così delicata, non sono più ammessi atteggiamenti remissivi. La pazienza dei tifosi sembra ormai esaurita.