Esordio dal 1’ con il Torino per Comuzzo: prova positiva, poi costretto al cambio nella ripresa

Esordio ufficiale per Comuzzo in coppa Italia con il Torino

È arrivato l’esordio ufficiale con la maglia del Torino per Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005 è stato schierato dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia contro la Carrarese. Una prima uscita positiva per l’ex Fiorentina, costretto però a lasciare il campo nella ripresa a causa di un problema alla tibia. Le prime indicazioni, comunque, sembrano rassicuranti e non dovrebbe trattarsi di un infortunio particolarmente serio. Il Torino vince per 1-0 grazie alla rete di Simeone.