Ennesima serataccia europea per Gollini: la Roma avanti 3-1 con il Real, poi due errori e parte la rimonta

Gollini e il Real Madrid ribaltano la Roma

Ieri sera si è giocato il secondo turno di UEFA Champions League, tra le partite più belle sicuramente c’è stata la sfida tra Roma e Real Madrid. Una partita in cui la Roma era avanti 3-1 fino all’80esimo e che ha finito per perdere per 3-4.

Ad aiutare il Real Madrid nella rimonta ci ha pensato sicuramente Pierluigi Gollini che ha prima fatto un errore sul 3-2 e poi non è uscito sul gol del vantaggio spagnolo. Gollini non è nuovo ad avere brutte serate europee, se lo ricordano bene i tifosi della Fiorentina che lo videro palleggiare e poi farsi rubare il pallone contro l’Instabul Basaksehir, partita dopo la quale Gollini non mise quasi più piede in campo.

Dopo il suo addio ebbe anche l’ardire di dire che a Firenze era stato trattato male e che si sentiva preso in giro, chissà se ora penserà lo stesso anche a Roma