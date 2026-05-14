Elezioni FICG: ammesse le candidature alla presidenza di Malagò e Abete. Lo rende noto la stessa Federcalcio

Saranno loro a correre alla poltrona di comando del calcio italiano. Malagò e Abete hanno corredato i loro programmi elettorali alla candidatura.

La Figc ha accettato le candidature presentate da Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per il ruolo di presidente in vista della prossima elezione del 22 giugno.

A renderlo noto è la stessa Federcalcio attraverso un comunicato sottolineando come Abete e Malagò hanno depositato la candidatura, corredata dai rispettivi programmi, entro il termine stabilito dal regolamento, 40 giorni prima dell'assemblea elettiva convocata per lunedì 22 giugno (ore 8.30 in prima convocazione, 11 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel.

La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A. Non è stata ammessa, invece, la candidatura al ruolo di presidente federale da parte di Renato Miele in quanto priva del necessario accredito da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una componente tecnica. Insieme alla candidatura, poi, sia Malagò che Abete hanno presentato anche i propri programmi elettorali.

Lo riporta ANSA.