Edoardo Bove si racconta: in arrivo “In un battito”, il film sulla sua vita dopo Fiorentina-Inter

Dal dramma alla rinascita: la storia di Edoardo Bove

Edoardo Bove è tornato a giocare a calcio e oggi veste la maglia del Watford. L’ex centrocampista della Fiorentina è stato protagonista di una vicenda che ha segnato profondamente la sua vita e la sua carriera, iniziata quel 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter.



Quel giorno il cuore di Bove si fermò in campo, cambiando inevitabilmente il corso della sua carriera. A distanza di quasi due anni, il centrocampista ha deciso di raccontare per la prima volta la propria esperienza senza filtri nel film-documentario In un battito, diretto da Giovanni Troilo.



"Chi sono, senza il calcio?" È la domanda che Edoardo Bove, a soli 22 anni, si è trovato a porsi dopo quanto accaduto. Il documentario propone un racconto intimo della sua esperienza, attraverso una vicenda che ha modificato il percorso professionale del calciatore e che affronta temi come identità, cambiamento e futuro.



Il film racconta anche il tentativo di immaginare una nuova strada quando quella che sembrava già tracciata viene improvvisamente interrotta. Prodotto da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema, In un battito arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche.