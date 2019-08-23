Ecco i giocatori convocati del Napoli nella sfida di sabato sera con la Fiorentina. Out Milik e Lozano

Ecco la lista dei convocati del Napoli contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi per la prima gara di campionato:Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.Difensori: Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam, Hys...

Ecco la lista dei convocati del Napoli contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi per la prima gara di campionato:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Verdi, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Younes.

Non ci saranno Milik e Lozano. Il primo sta recuperando da un infortunio e il secondo non è ancora in condizione fisica ottimale.