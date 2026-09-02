Ecco Gnonto: "La mia prima esperienza in Serie A, farlo alla Fiorentina è un motivo d'orgoglio".

Ai microfoni della viola ha dunque parlato anche l'ex Leeds: "Non vedo l'ora di iniziare, ripagherò tutta questa fiducia"

Dopo Beto e Goncalves, anche Gnonto parla ai microfoni della Fiorentina. L'ala, come gli ultimi citati, è arrivato nelle ultime giornate di calciomercato, in quello che sarà per lui la prima esperienza in Serie A.

SI PRESENTA

"Sono molto contento di essere qua alla Fiorentina, non vedo l'ora di iniziare. Torno, ma comunque è una prima esperienza in Serie A in prima squadra, e farlo qua alla Fiorentina è motivo d'orgoglio, non vedo l'ora di conoscere tutti i miei nuovi compagni".

PASSATO

"Penso di essere giovane ma con tante esperienze alle spalle che mi hanno fatto crescere e maturare e ora voglio farle vedere qua in Italia".

VOGLIA

"Ho già incrociato un po' tutti, i hanno accolto bene, e infatti voglio ripagare tutta questa fiducia in campo con la mia passione e la mia voglia di fare, che è davvero tanta. Ho voluto fortemente questo trasferimento, volevo venire qui a tutti i costi. Adesso tocca a me far vedere al mister ciò che so fare, le mie qualità, ce la metterò tutta".