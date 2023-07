È davvero possibile scommettere e giocare al casinò con 5 euro in Italia

Il mondo del gioco d’azzardo continua a cambiare e a spingere verso una nuova forma digitale. Questo è vero sia per i casinò che per i siti di scommesse. Per entrambi i casi, infatti, sono nati sempre più siti che accettano un deposito minimo di 5 euro.

Questa evoluzione, specie in Italia, è stata vissuta come una sorta di rivoluzione del settore. Vediamo come fare a scommettere e a giocare ai casino deposito minimo 5 euro: https://casinohex.it/casino-online/deposito-minimo/.

Difatti, l’intera industria delle scommesse ha registrato un aumento degli introiti e una conseguente crescita degli operatori del settore.

Giochi e scommesse sportive

In primo luogo, il giocatore deve decidere se è un tipo da giochi da tavoli, giochi di carte e da slot machine o se invece – al contrario – ama di più il mondo delle scommesse. Nel caso in cui fosse indeciso, il giocatore può sempre optare per quei top casinò in grado di soddisfare entrambi i bisogni e mettere sul piatto le due proposte di gioco.

Questa opzione è particolarmente valida per quei giocatori che hanno già sufficiente esperienza ed intendono divertirsi in sicurezza in uno dei tanti casinò AAMS presenti sul mercato.

Processe di registrazione

Una volta scelto il portale in questione, si deve procedere alla registrazione. Si tratta di un momento centrale nel quale realizzare l’iscrizione mediante indirizzo mail e password a cui aggiungere tutti i propri dati anagrafici come nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita e copia di un documento di identità in corso di validità.

Tutte queste informazioni sono richieste dall’aams per assicurare un gioco corretto e leale, in cui gli iscritti coincidono con i giocatori. La registrazione si completa con la conferma della mail inserita e l’upload di una copia del documento.

Bonus e promozioni

Una volta fatto tutto questo, arriva il momento di analisi dei bonus e delle promozioni di un portale di gioco. A seconda del portale, infatti, potrebbero esserci diversi tipi di promozioni come il bonus di benvenuto senza deposito, quello sul primo deposito o il cosiddetto bonus “free spin” o “giri gratuiti”.

In particolare, quello dei giri gratis è uno dei bonus più amati dai giocatori perché consente loro di vincere denaro senza aver prima messo mano al portafoglio.

Scelto il bonus, al giocatore non rimane altro che effettuare il proprio deposito minimo di 5 euro. A seconda del portale, il giocatore potrà scegliere tra diversi metodi di pagamento che vanno dall’utilizzo dei bonifici bancari fino alle criptovalute come bitcoin o ethereum.

Metodi di pagamento

La scelta dei bonifici è oggi quella meno frequente poiché impone dei costi di transazione e delle tempistiche di deposito o prelievo davvero fuori scala. Si parla di 2-3 giorni lavorativi per il deposito e di 4-5 giorni lavorativi per il prelievo. Affianco ai bonifici figurano poi le carte di credito, di debito e le carte prepagate.

Il loro utilizzo è pressoché identico e si distinguono per offrire dei pagamenti immediati e dei prelievi abbastanza rapidi che si attestano sui 2 giorni lavorativi. Ancora, negli ultimi anni si sono sviluppati i cosiddetti portafogli digitali o e – wallet come PayPal o Skrill.

Conclusioni

Questi portali creano una barriera tra cliente e casinò e garantiscono la correttezza delle transazioni in ambo i sensi. Qui i tempi di deposito e di prelievo sono istantanei. In ultimo, vi sono le già citate criptovalute. Questo metodo di pagamento garantisce all’utente il pieno anonimato, oltre alla rapidità di pagamento in entrata e in uscita.

Una volta scelto il metodo, il giocatore non dovrà fare altro che cliccare su “Depositi e Prelievi” ed effettuare il primo versamento. A quel punto, con soli cinque euro, avrà ai suoi piedi l’intero settore del gioco d’azzardo e potrà iniziare a sfidare la sorte per vincere ricchi premi.