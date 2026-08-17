Dzeko, la famiglia lascia Firenze: moglie e figli raggiungono l’attaccante in Germania

Dopo mesi vissuti a distanza, Amra e i figli raggiungeranno Dzeko in Germania, lasciando così Firenze

Nella scorsa stagione, Edin Dzeko aveva lasciato Firenze per fare ritorno in Germania, diventando un nuovo giocatore dello Schalke. La moglie Amra e i figli, però, avevano scelto di non seguirlo, rimanendo in Toscana.

Una decisione legata soprattutto alla scuola dei figli, che avevano iniziato il loro percorso scolastico proprio a Firenze. Anche il più piccolo aveva trovato il suo spazio in città, allenandosi con la Fiorentina e divertendosi molto con i suoi nuovi compagni.

Quest’anno, però, la situazione cambierà: in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport Germania, Dzeko ha raccontato che Amra e i figli lo raggiungeranno in Germania, lasciando così Firenze dopo l’ultimo periodo trascorso in città.

Queste le sue parole:

“Penso che i miei figli siano già abituati a cambiare città e scuola, a farsi nuovi amici. Qualche giorno fa, la mia figlia maggiore, che ha dieci anni, ha detto che vuole vivere in Germania. Forse ha paura che io smetta di giocare. Per questo ha detto che vuole tornare allo Schalke. È furba. Ha detto: 'Voglio vivere in Germania'... Arriveranno qui tra due settimane. Ora devo prima trovare una casa, una scuola per i miei figli. Alla fine, la cosa più importante è che siamo tutti insieme. Amra e i bambini sono sempre stati con me e ovviamente lo saranno sempre, qualunque cosa io faccia dopo la fine della mia carriera. Per me la famiglia è sempre al primo posto. Ne ho parlato con mia moglie a gennaio, e non volevamo farlo allora perché i bambini andavano già a scuola”.

"Mio figlio si allenava con la Fiorentina. Si allenava davvero molto bene e si divertiva un sacco. Quindi ci siamo detti: non ha senso cambiare tutto per soli quattro mesi. Se passa un altro anno, allora forse lo faremo".