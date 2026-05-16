Dzeko: “Ho deciso di lasciare la Fiorentina perché mi serviva giocare, dovevo essere in forma per la Bosnia”

Edin Dzeko ha parlato della Fiorentina nella sua intervista a La Gazzetta

Edin Dzeko ha parlato a La Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Sono molto contento per la salvezza della Fiorentina. I primi sei mesi sono stati molto difficili, per me e per tutti, ora sono felice che abbiano fatto quello che dovevano. Ho scelto di andar via perché volevo giocare e aiutare la Bosnia per i playoff e l’opportunità dello Schalke è stata importante: grandi tifosi, ottimo stadio, non potevo fare scelta migliore. Spero che la Fiorentina faccia una stagione diversa il prossimo anno, che si preparino meglio".