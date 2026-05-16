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Dzeko: “Ho deciso di lasciare la Fiorentina perché mi serviva giocare, dovevo essere in forma per la Bosnia”

Edin Dzeko ha parlato della Fiorentina nella sua intervista a La Gazzetta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2026 09:56
Dzeko: “Ho deciso di lasciare la Fiorentina perché mi serviva giocare, dovevo essere in forma per la Bosnia” - Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Edin Dzeko ha parlato a La Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Sono molto contento per la salvezza della Fiorentina. I primi sei mesi sono stati molto difficili, per me e per tutti, ora sono felice che abbiano fatto quello che dovevano. Ho scelto di andar via perché volevo giocare e aiutare la Bosnia per i playoff e l’opportunità dello Schalke è stata importante: grandi tifosi, ottimo stadio, non potevo fare scelta migliore. Spero che la Fiorentina faccia una stagione diversa il prossimo anno, che si preparino meglio".

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