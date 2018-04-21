DV: "Vogliamo aprire un ciclo, Fiorentina sempre da Europa League. L'arbitro oggi.."

Nel post Sassuolo-Fiorentina, ha parlato il patron viola Andrea Della Valle. Queste le sue parole: "Appena un anno fa abbiamo pareggiato all’ultimo minuto..

Nel post Sassuolo-Fiorentina, ha parlato il patron viola Andrea Della Valle. Queste le sue parole: "Appena un anno fa abbiamo pareggiato all’ultimo minuto, siamo stati siciramente condizionati dall’espulsione oggi. Il loro gol è stato bello ma nella ripresa abbiamo reagito. Sono entrato nello spogliatoio per dire ai ragazzi che devono sempre crederci: abbiamo ancora 4 partite e siamo sempre in corsa. Stiamo cercando di riaprire un ciclo, anche se non più come prima visto che non c’è più Davide... Se tutti insieme siamo dalla stessa parte possiamo fare grandi cose in futuro. Il rosso per Dabo? Il primo giallo di Irrati è un abbaglio: il giocatore non ha nemmeno toccato l’avversario, ma non serve fare polemiche. Gli errori arbitrali ci possono stare. Adesso in queste quattro partite dobbiamo lottare, non dobbiamo mollare. I ragazzi sono determinati e vogliosi. Cosa è cambiato dopo la morte di Astori? Questo dramma ha ricompattato l’ambiente, riprendiamo tutti l’occasione assieme ai tifosi: mettiamocela tutta, io ci proverò. La mia promessa è quella di creare una Fiorentina che ogni anno lotti almeno per l’Europa League. Con gli introiti che ha e avrà sempre di più potrà lottare per questo obiettivo. I miei direttori hanno costruito un’ossatura importante, io cerco di rispondere sempre coi fatti, non con le parole. Tutti noi abbiamo davanti un’occasione. Squadra svuotata? I conti facciamoli alla fine, di dobbiamo credere: dobbiamo farlo per noi e per chi non c’è più”.