Dunga: "Che emozione tornare a Firenze: la Fiorentina e questi colori sono qualcosa di speciale"

Le parole di Carlos Dunga nel giorno del Centenario della Fiorentina

Carlos Dunga, storico ex centrocampista della Fiorentina, è tra le numerose Vecchie Glorie presenti al Viola Park per celebrare il centenario del club. Il brasiliano ha parlato ai media presenti, soffermandosi sulle emozioni legate al ritorno a Firenze e ai ricordi della sua esperienza in viola.



"È un piacere essere qui. Questi 100 anni raccontano la storia di tante leggende e permettono di ritrovare vecchi amici. È proprio questo uno degli aspetti più belli del calcio: poterci incontrare nuovamente, parlare delle nostre esperienze e ripercorrere la storia della Fiorentina, che è davvero bellissima".



Dunga è rimasto particolarmente nel cuore dei tifosi viola: "Significa tanto. Sono arrivato in Italia e ho avuto la possibilità di fare la storia con una grande squadra. Ho sempre detto ai ragazzi che Firenze è una città particolare: bisogna comprenderla, capire la gente e il suo modo di vivere il calcio. Giocare con questi colori è qualcosa di speciale. Viaggio in tutto il mondo e ogni volta che vedo quella maglia e quei colori, sono immediatamente riconoscibili".



Tra i ricordi più belli c’è la cavalcata europea: "Sicuramente la notte in cui siamo arrivati in finale di UEFA. Giocammo anche in Russia, in condizioni molto difficili, praticamente sul ghiaccio. Ma ciò che ricordo maggiormente è il gruppo. Eravamo una squadra a cui piaceva stare insieme, ci divertivamo agli allenamenti e nelle partite. Anche dopo l'allenamento andavamo spesso a prendere l'aperitivo. C’era davvero un grande piacere nello stare tutti insieme".



Infine, uno sguardo alla Fiorentina attuale: "Mi piace la Fiorentina che è nata e che sta nascendo, perché il mercato non è ancora concluso".