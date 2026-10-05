Dubbio Mastantuono per Genova, Corriere dello Sport: "Rientrerà tardi a Firenze, la sua presenza non è scontata"

L'argentino tornerà a Firenze soltanto poche ore prima di Genoa-Fiorentina, per questo è facile pensare che l'esterno quantomeno partirà dalla panchina

FIRENZE - Nel suo stadio, davanti alla sua gente. Franco Mastantuono non poteva desiderare un ritorno migliore al Monumental: entrato all'intervallo nel match vinto in scioltezza dall'Argentina contro il Burkina Faso (che si è presentato a Buenos Aires con la selezione Under 23 a causa di una protesta dei calciatori della nazionale maggiore), l'idolo di casa, cresciuto nel River Plate, ha trovato il primo centro con l'Albiceleste al minuto cinquantasette, ricevendo l'assist di Lautaro e battendo a rete col mancino da pochi passi per poi entrare anche nel gol del definitivo 7-0 siglato da Giuliano Simeone. Una prestazione positiva, seppur contro un avversario modesto, e una prima volta festeggiata con emozione anche nel post-gara: «Gli argentini sono molto esigenti e duri con me ma li capisco visto che ho iniziato a giocare qui al Monumental a 16 anni.

L'esclusione dai Mondiali mi ha fatto male, adesso sono felice» ha detto il numero 30 viola, che tornerà a Firenze soltanto poche ore prima di Genoa-Fiorentina: nella notte tra domani e mercoledì (all’una) sarà protagonista di uno dei più grandi congedi della storia del calcio, ovvero l'ultima di Messi con la Seleccion, un rito collettivo nazionale sotto forma di amichevole contro il Benin, in cui Mastantuono saluterà il suo idolo d'infanzia e adolescenza, per poi fare rientro in Italia con un ricco bagaglio d'emozioni per mettersi a disposizione di Vanoli da giovedì, all'antivigilia della gara contro il Genoa: anche per questo la sua presenza in campo al Marassi è tutt'altro che scontata.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport