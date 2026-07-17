DS Catanzaro: "Favasuli può tornare alla Fiorentina se i Viola cedono Fortini. Nessuna trattativa col Napoli"

Le parole di Ciro Polito sull'interesse Viola per Favasuli

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente vicina ai tifosi del Napoli, il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito ha parlato di Costantino Favasuli, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e oggi in forza al club calabrese. I viola, che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita del terzino, starebbero valutando la possibilità di riportarlo al Viola Park.

Le sue parole: “Non c’è alcuna trattativa tra Favasuli e il Napoli, ma posso confermare che il giocatore piace ai partenopei, al direttore Giovanni Manna è un amico e alla proprietà. Favasuli non piace solo al Napoli, piace anche ad altri club, ma fino ad ora passi in avanti verso di lui non li ha fatti nessuno! Il Napoli è il Napoli, casomai gli azzurri mostrassero il loro interesse per lui, chi direbbe mai di no? Io dal canto mio ho dato grande disponibilità a parlarne con loro. Io ne parlo sempre con lui della città di Napoli".

Aggiunge: "Anche la Fiorentina è interessata a lui ed è alla finestra. È il club dove Favasuli è cresciuto. Dobbiamo vedere cosa faranno i toscani con Fortini e in base a quello decideranno se affondare il colpo su Favasuli. Oggi è un giocatore che può fare più il quinto da centrocampo che il terzino. In fascia può giocare quando volete, anche il terzino poiché, anche se non è velocissimo, è un toro. Sono quei giocatori che vengono dalla gavetta e dietro Di Lorenzo metterei Favasuli".

Conclude: "Favasuli ha un talento vero che fa qualcosa diverso dagli altri. Da lui ho visto fare cose che vedo fare solo ai fenomeni. Un talento come lui deve stare con quelli forti e mettersi nella condizione di esprimersi. Non mi sembra che l’Argentina abbia questi talenti”.