Dribbling: Yıldız domina. L'unico calciatore della Fiorentina è Dodô, quarto con 114 tentativi.

Se l'unico rappresentante della Fiorentina in questa speciale classifica è un terzino, è evidente che alla Fiorentina sono mancati anche gli uomini per creare superiorità.

Con 153 dribbling tentati, Kenan Yıldız guida nettamente la classifica dei giocatori che hanno provato più spesso a saltare l'uomo in Serie A. Alle sue spalle troviamo Saelemaekers (121) e Palestra (118), mentre Dodô occupa una sorprendente quarta posizione con 114 tentativi.

Un dato che merita attenzione. Non tanto per il valore del brasiliano, ormai ampiamente riconosciuto, quanto per il fatto che sia l'unico giocatore della Fiorentina presente nelle zone alte di questa graduatoria.

In una classifica dominata da esterni offensivi, trequartisti e attaccanti, il rappresentante viola è infatti un terzino. Una statistica che sembra confermare una sensazione emersa più volte nel corso della stagione: alla Fiorentina sono mancati giocatori capaci di creare superiorità numerica attraverso il dribbling.

Quando l'uomo chiamato più spesso a puntare l'avversario è un difensore laterale, significa che gran parte della responsabilità nel rompere gli equilibri è ricaduta sulle sue accelerazioni e sulle sue iniziative personali. Dodô, pur nella sua discontinuità, ci ha provato, entrando addirittura nella top five del campionato, ma il dato evidenzia anche l'assenza di altri interpreti in grado di garantire continuità nell'uno contro uno.

Se ce ne fosse ancora bisogno, questa classifica offre dunque un'ulteriore chiave di lettura della stagione viola.