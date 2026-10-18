Dragusin: "Possiamo essere una squadra tosta, gli episodi non devono cambiare la nostra mentalità"

Il difensore viola ha parlato nel prepartita di Fiorentina-Como

Radu Dragusin, intervistato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Fiorentina-Como, ha parlato della sfida odierna, sottolineando l'importanza dell'approccio alla gara e della mentalità che la squadra dovrà mantenere per tutti i 90 minuti. Queste le sue parole:

"Abbiamo anche dimostrato che possiamo essere una squadra tosta, una squadra che tiene testa anche alle squadre che, sulla carta, hanno un valore superiore al nostro. Quindi penso che dobbiamo stare bene in partita, non lasciare che gli episodi cambino la nostra testa e la nostra mentalità e rimanere in partita fino alla fine".