Dragusin, il grande flop della difesa Viola: una sola gara all'altezza in undici partite giocate

Dragusin non decolla, la partita col Napoli resta un caso isolato

Era arrivato a Firenze con grandi aspettative, tanto da essere considerato il miglior acquisto della Fiorentina per rinforzare il reparto arretrato. Radu Dragusin, tuttavia, finora è ben lontano dall'aver mantenuto le promesse che avevano accompagnato il suo arrivo in maglia viola.



Undici partite per dimostrare il proprio valore, ma un bilancio decisamente deludente: una sola prestazione realmente convincente, quella contro il Napoli. Per il resto, il difensore rumeno ha alternato prove insufficienti a errori e difficoltà nei duelli individuali, senza mai riuscire a trovare quella continuità che ci si aspettava da un giocatore del suo calibro.



Le ultime uscite hanno ulteriormente evidenziato le sue lacune. Contro il Sassuolo ha sofferto le iniziative di Laurienté, senza riuscire a contenerlo con la necessaria efficacia. Nel confronto con la Juventus, invece, ha perso il duello con Bremer in occasione del gol del 2-2: decisiva anche l'uscita a vuoto di De Gea, ma Dragusin non è riuscito a impedire al brasiliano di trovare la rete.



Da un calciatore con la sua esperienza internazionale e un passato tra Serie A e Premier League ci si aspettava decisamente di più. La Fiorentina aveva individuato in lui un rinforzo di primo piano, un difensore capace di garantire solidità, personalità e sicurezza a un reparto che continua invece a mostrare evidenti fragilità.



Naturalmente, non tutte le responsabilità possono ricadere sulle spalle del singolo, soprattutto in una squadra che sta attraversando evidenti difficoltà. Tuttavia, le prestazioni individuali non possono essere nascoste dietro i problemi collettivi. Dragusin era arrivato con l'etichetta di uno dei colpi più importanti del mercato viola, ma finora non è riuscito a giustificare le aspettative.



La prova contro il Napoli aveva lasciato intravedere il difensore che Firenze si aspettava di vedere. A due mesi di distanza, quella prestazione sembra però essere rimasta un episodio isolato. Adesso servono risposte concrete: per Dragusin è arrivato il momento di cambiare passo.