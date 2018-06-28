Dopo Malagò, parla Fabbricini: "Milan, patrimonio del calcio. Ha l'appoggio di tutti"

Altri commenti sulla vicenda Milan-UEFA. Stavolta le parole vengono dal commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini: “Una sentenza va sempre rispettata, ma ci saranno delle possibilità per...

Altri commenti sulla vicenda Milan-UEFA. Stavolta le parole vengono dal commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini: “Una sentenza va sempre rispettata, ma ci saranno delle possibilità per la società, ci sono vari ricorsi possibili nella giustizia sportiva. Il Milan andrà fino in fondo, credo di poter dire con l’appoggio di tutto lo sport italiano. Dal primo momento in cui è nata la cosa c’è stata preoccupazione, era importante capire dove si andava a finire. Il Milan è un grande patrimonio dello sport e del calcio italiano, dobbiamo stargli molto vicini in questo momento. Spero che le problematiche societarie trovino soluzione”. Ancora messaggi di solidarietà dunque in favore del Milan