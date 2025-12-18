Repubblica: ”Fiesole pronta a contestare la Fiorentina a Losanna. Posizione dura anche contro l’Udinese”

Anche la Curva Fiesole è pronta a far sentire la propria voce. In occasione della sfida di oggi tra Losanna e Fiorentina, il tema tifosi avrà un peso particolare, come sottolinea Repubblica. Non solo perché lo stadio de la Tuilière farà registrare il secondo sold out della sua storia, dopo quello recente contro il Besiktas, ma anche per la presenza di circa novecento sostenitori viola attesi in Svizzera.

Proprio la Fiesole ha deciso di aderire a una dura contestazione nei confronti della proprietà e della dirigenza, già annunciata nei giorni scorsi dall’ACCVC, la componente più moderata del tifo organizzato che ha preso le distanze dalla gestione Commisso. Quella di oggi rappresenterà un primo segnale di una protesta destinata a ripetersi anche domenica, in occasione della gara contro l’Udinese. Un clima che rischia di alzare ulteriormente la tensione attorno alla squadra, in una partita che, sul campo, potrebbe comunque regalare alla Fiorentina un primo piccolo obiettivo stagionale e un’iniezione di fiducia in vista del prosieguo del campionato.