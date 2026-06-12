Dopo Fiorentina e Sampdoria Viti può lasciare l'Italia, su di lui c'è l'interesse degli Emirati Arabi

Viti dopo la breve esperienza alla Fiorentina e Sampdoria può lasciare l'Italia

Sirene dagli Emirati Arabi per Mattia Viti. Dopo le esperienze con le maglie di Fiorentina e Sampdoria nell'ultima stagione, il difensore è tornato al Nizza, club proprietario del suo cartellino, anche se la sua permanenza in Francia appare decisamente improbabile. Il difensore ha ricevuto una proposta dagli Emirati Arabi e la sta valutando insieme al suo entourage. Lo scrive TMW