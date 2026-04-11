Dopo aver diffamato Fagioli, il Pengwin lo rifà con Kean che però non ci sta e attacca in chat

Cristian Pengwin è un tipster molto conosciuto in Italia e negli ultimi mesi ha preso di mira spesso in giocatori della Fiorentina, in particolare modo Fagioli accusato ironicamente di essere ancora interessato alle scommesse con interesse ai risultati combinati delle partite. Accuse che hanno portato Fagioli a valutare le vie legali. Nell’ultimo periodo anche su Kean sono state pronunciate delle provocazioni, il calciatore viola non ci sta ed ha contattato direttamente Pengwin, che ha pubblicato la chat in una sua storia su Instagram