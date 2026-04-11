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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dopo aver diffamato Fagioli, il Pengwin lo rifà con Kean che però non ci sta e attacca in chat

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Dopo aver diffamato Fagioli, il Pengwin lo rifà con Kean che però non ci sta e attacca in chat

Redazione

12 Aprile · 00:39

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 00:51

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Pochi mesi fa anche Nicolò Fagioli aveva avuto problemi con questo personaggio, adesso É successo con Kean che non rimane a guardare

Cristian Pengwin è un tipster molto conosciuto in Italia e negli ultimi mesi ha preso di mira spesso in giocatori della Fiorentina, in particolare modo Fagioli accusato ironicamente di essere ancora interessato alle scommesse con interesse ai risultati combinati delle partite. Accuse che hanno portato Fagioli a valutare le vie legali. Nell’ultimo periodo anche su Kean sono state pronunciate delle provocazioni, il calciatore viola non ci sta ed ha contattato direttamente Pengwin, che ha pubblicato la chat in una sua storia su Instagram

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