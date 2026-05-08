Domenica la sfida al Genoa di De Rossi. E se ci fosse lui nel futuro della Fiorentina?

Domenica alle 15 allo stadio Franchi la Fiorentina sfiderà il Genoa di Daniele De Rossi. Ai viola basta un punto, o una non vittoria della Cremonese

Domenica alle 15 allo stadio Franchi la Fiorentina sfiderà il Genoa di Daniele De Rossi. Ai viola basta un punto, o una non vittoria della Cremonese, per arrivare alla tanto agognata salvezza matematica. A quel punto Paratici e la dirigenza potranno iniziare a pensare al futuro viola, a partire dal tema dell'allenatore e dal futuro di Vanoli. Con l'attuale allenatore viola che dovrebbe essere allontano al termine della stagione.

A quel punto partirà ufficialmente il casting per il nuovo mister, con la figura di Grosso in pole position. Ma tra i possibili nomi c'è proprio quello di Daniele De Rossi. DDR è stato più volte vicino alla panchina viola, da sempre pallino di Daniele Pradè. Proprio per questo forse non è mai stato De Rossi non è mai stato nelle grazie della piazza.

Ma adesso le cose sono cambiate, a portarlo a Firenze sarebbe Paratici e non Pradè e questo già cambia la percezione dei tifosi viola. Inoltre in questi mesi De Rossi ha fatto un bel lavoro al Genoa, portando la rosa in salvo, mettendo in mostra un bel gioco con tante reti segnate. Inoltre anche comunicativamente De Rossi si è confermato un mister fortissimo. Capace di presentarsi ai microfoni e parlando sempre con lucidità e franchezza. Un tipo di comunicazione che potrebbe accendere Firenze e i tifosi Fiorentini a caccia di qualcuno con cui identificarsi. E se ci fosse lui nel nostro futuro