Domani la Roma e Gasperini si giocano la Champions. Fiorentina pronta a fare lo scherzetto?

Domani la Roma di Gasperini si giocherà una grande fetta della stagione. Vincendo andrebbe a -1 dal 4º posto ed entrerebbe con forza in lotta Champions

Domani la Fiorentina di Vanoli scenderà in campo all’Olimpico per affrontare la Roma di Giampiero Gasperini. Una sfida che per i viola ha poche motivazioni. Infatti il campionato viola è finito e sì attende solo il tempo per l’aritmetica salvezza che comunque prima o dopo arriverà. La Cremonese infatti per superare i viola dovrebbe vincerle tutte da qui alla fine e la Fiorentina non dovrebbe più fare punti.

Al contrario domani la Roma di Gasperini si giocherà una grande fetta della stagione. Vincendo la Roma andrebbe a -1 dal 4º posto e a 3 dalla fine entrerebbe con forza in lotta Champions. Inoltre vincendo farebbe un passo anche verso l’Europa League che ad un certo punto della stagione sembrava sfumare. Perdendo invece si troverebbe a dire addio al sogno champions e a dover lottare con il Como per un piazzamento in EL.

Allora in una giornata con poche motivazioni potrebbe essere questo lo spirito dei viola e soprattutto di Vanoli. Che sta lottando per una riconferma o per trovare una panchina per il prossimo anno. Fare uno scherzetto ad un maestro come Gasperini sarebbe sicuramente un bel biglietto da visita