Labaro Viola

Domani conferenza stampa mattutina pre-Cagliari del tecnico Montella. Ecco l'orario

Domani, sabato 9 novembre, alle ore 10:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.Violachannel.tv

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 14:57
Domani conferenza stampa mattutina pre-Cagliari del tecnico Montella. Ecco l'orario - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Condividi

Domani, sabato 9 novembre, alle ore 10:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.

Violachannel.tv

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok