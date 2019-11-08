Domani conferenza stampa mattutina pre-Cagliari del tecnico Montella. Ecco l'orario
Domani, sabato 9 novembre, alle ore 10:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.Violachannel.tv
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 14:57
Domani, sabato 9 novembre, alle ore 10:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.
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