Domani amichevole col QPR, mercoledì 29 alle 20:30 contro il Watford di Bove. 1° agosto sfida al Real Madrid

Questo il programma delle due amichevoli che la Fiorentina giocherà in terra inglese. Prima di rientrare la Fiorentina sfiderà il Real Madrid.

FIRENZE - Ci siamo, oggi inizierà ufficialmente la seconda parte del ritiro estivo della Fiorentina. Terminate le due settimane di allenamenti al Viola Park, la squadra di Fabio Grosso è pronta a partire per l’Inghilterra e in particolare per Londra, città che ospiterà una tournée lunga una settimana. Nell’arco di questi sette giorni sono previste due sfide amichevoli: la prima domani alle 16 contro il Qpr, e la seconda mercoledì 29 alle 20:30 contro il Watford di Edo Bove. I viola chiuderanno l’avventura inglese venerdì 31, per poi volare a Klagenfurt per affrontare il Real Madrid di José Mourinho e... Victor Valdepeñas, in linea teorica in dirittura d’arrivo.

PRE-CAMPIONATO. Pochi giorni più tardi la Fiorentina sfiderà il Deportivo La Coruña cui, ricordiamo, è stato ceduto a titolo definitivo Lorenzo Amatucci. Che quindi si misurerà contro la sua ex squadra il 6 agosto al Viola Park. Tutte occasioni per mettere minuti nelle gambe e oliare i meccanismi in vista di una stagione che si propone di essere ben diversa rispetto alla scorsa. La Viola è chiamata a rialzare la testa, tanto più che a fine agosto festeggerà i suoi cento anni d'età. Non una data banale, che andrà onorata e celebrata nel migliore dei modi.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport