Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dodò: “Non dobbiamo sottovalutare gli avversari, continuiamo come abbiamo fatto all’andata”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Dodo ha parlato così ai canali di Sky: “Per tenere alta la concentrazione ho detto che non dobbiamo sottovalutare gli avversari, dobbiamo continuare come abbiamo fatto all’andata. E’ stato un inizio di stagione difficile per tutti e per me in primis.

Adesso abbiamo ritrovato le energie nella parte fisica, Vanoli ha spinto tanto sul lavoro fisico. Vincere aiuta a vincere, è la frase che dice sempre il Mister, quello ti da più fiducia, era troppo importante fare due vittorie di fila in campionato, a Como è stata una svolta, adesso fino alla fine della stagione possiamo fare grandi cose”.

