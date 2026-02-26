Dodò: “Non dobbiamo sottovalutare gli avversari, continuiamo come abbiamo fatto all’andata”

Dodo ha parlato così ai canali di Sky: “Per tenere alta la concentrazione ho detto che non dobbiamo sottovalutare gli avversari, dobbiamo continuare come abbiamo fatto all’andata. E’ stato un inizio di stagione difficile per tutti e per me in primis.

Adesso abbiamo ritrovato le energie nella parte fisica, Vanoli ha spinto tanto sul lavoro fisico. Vincere aiuta a vincere, è la frase che dice sempre il Mister, quello ti da più fiducia, era troppo importante fare due vittorie di fila in campionato, a Como è stata una svolta, adesso fino alla fine della stagione possiamo fare grandi cose”.