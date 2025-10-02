Ferrari: "Commisso si è operato per una lombosciatalgia. Dopo la convalescenza sarà qui a Firenze"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita al Franchi:"Non ci aspettavamo un inizio di stagione così, nessuno se lo aspettava ma stia...

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita al Franchi:

"Non ci aspettavamo un inizio di stagione così, nessuno se lo aspettava ma stiamo lavorando convinti che si riuscirà a portare a casa anche i risultati: il gruppo c'è, la squadra c'è, la società c'è, c'è tanta sinergia tra tutti noi. Dobbiamo dare di più, oggi parte una nuova Conference che per noi è sempre stata una competizione molto importante.

Facciamo gli auguri al Presidente che è rientrato a casa da pochi giorni dopo aver subito un'operazione distale per una lombosciatalgia, stasera è rientrato e ci guarderà insieme alla sua famiglia e dopo il periodo di convalescenza correrà qui da noi, abbiamo bisogno della sua presenza qua.

E' giusto che la tifoseria sia delusa, sono giuste le critiche che ci fanno, è un momento in cui non stiamo rendendo quello che dovremmo rendere quindi ci stanno. Il nostro obiettivo è quello di trasformare questa delusione in affetto, anche se comunque ci sono sempre stati vicini adesso sta a noi riconquistarli: la piazza di Firenze vive per la Fiorentina e noi dobbiamo essere bravi a dargli delle giuste gioie".