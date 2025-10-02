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Ferrari: "Commisso si è operato per una lombosciatalgia. Dopo la convalescenza sarà qui a Firenze"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita al Franchi:"Non ci aspettavamo un inizio di stagione così, nessuno se lo aspettava ma stia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2025 20:56
Ferrari: "Commisso si è operato per una lombosciatalgia. Dopo la convalescenza sarà qui a Firenze" -
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Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita al Franchi:

"Non ci aspettavamo un inizio di stagione così, nessuno se lo aspettava ma stiamo lavorando convinti che si riuscirà a portare a casa anche i risultati: il gruppo c'è, la squadra c'è, la società c'è, c'è tanta sinergia tra tutti noi. Dobbiamo dare di più, oggi parte una nuova Conference che per noi è sempre stata una competizione molto importante.

Facciamo gli auguri al Presidente che è rientrato a casa da pochi giorni dopo aver subito un'operazione distale per una lombosciatalgia, stasera è rientrato e ci guarderà insieme alla sua famiglia e dopo il periodo di convalescenza correrà qui da noi, abbiamo bisogno della sua presenza qua.

E' giusto che la tifoseria sia delusa, sono giuste le critiche che ci fanno, è un momento in cui non stiamo rendendo quello che dovremmo rendere quindi ci stanno. Il nostro obiettivo è quello di trasformare questa delusione in affetto, anche se comunque ci sono sempre stati vicini adesso sta a noi riconquistarli: la piazza di Firenze vive per la Fiorentina e noi dobbiamo essere bravi a dargli delle giuste gioie".

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