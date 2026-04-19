Distefano si sblocca e rompe un digiuno lungo oltre 3 mesi. Terzo gol in Serie B per il classe 2003.

Torna a segnare Filippo Distefano nel 2-2 tra Carrarese e Pescara che porta il classe 2003 della Fiorentina a tre gol stagionali.

Titolare nella sfida odierna tra Carrarese Calcio e Delfino Pescara 1936, Filippo Distefano attaccante della ACF Fiorentina in prestito alla formazione gialloblù guidata da Antonio Calabro ha aperto le marcature al 19’.

Il Pescara ha poi ribaltato il risultato grazie alle reti di Gaetano Letizia al 35’ e Gennaro Acampora al 61’, prima del pareggio finale della Carrarese firmato da Devid Eugene Bouah. Distefano, però, era già stato sostituito al 59’ da Mattia Finotto per scelta tattica. In panchina per tutta la gara l’altro giovane viola in prestito, Tommaso Rubino.

Per l’esterno offensivo si tratta del terzo gol stagionale a cui si aggiunge un assist arrivato dopo quattro mesi dall’ultima rete, segnata prima di Natale contro il AC Monza. In precedenza aveva colpito anche contro il Venezia FC, registrando anche un passaggio decisivo.

Distefano, che a giugno farà ritorno a Firenze al termine del prestito secco, è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2028, ma il suo futuro resta ancora tutto da definire.