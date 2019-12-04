Direttore Uffizi: "La visita di Commisso ha portato bene, la cultura mette le ali alla Fiorentina"
Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, ha commentato la partita della Fiorentina di ieri contro il Cittadella: "La visita del patron viola Rocco Commisso alla Galleria degli Uffizi ha portato bene al...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 12:05
Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, ha commentato la partita della Fiorentina di ieri contro il Cittadella: "La visita del patron viola Rocco Commisso alla Galleria degli Uffizi ha portato bene alla Fiorentina, che riparte adesso con una bella vittoria. L’arte e la cultura mettono le ali a Firenze anche nello sport. Continuate così, ragazzi"!