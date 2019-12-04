Direttore Uffizi: "La visita di Commisso ha portato bene, la cultura mette le ali alla Fiorentina"

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, ha commentato la partita della Fiorentina di ieri contro il Cittadella: "La visita del patron viola Rocco Commisso alla Galleria degli Uffizi ha portato bene al...

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, ha commentato la partita della Fiorentina di ieri contro il Cittadella: "La visita del patron viola Rocco Commisso alla Galleria degli Uffizi ha portato bene alla Fiorentina, che riparte adesso con una bella vittoria. L’arte e la cultura mettono le ali a Firenze anche nello sport. Continuate così, ragazzi"!