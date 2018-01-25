Una difesa sempre più argentina: la Fiorentina punta Conti del Colon. Le sue caratteristiche...

Su La Gazzetta della Sport si parla del mercato in difesa della Fiorentina. Per l’estate si valuta German Conti, difensore classe ’94 del Colon, seguito anche dall’Atalanta. Un metro e 93 di forza fis...

Su La Gazzetta della Sport si parla del mercato in difesa della Fiorentina. Per l’estate si valuta German Conti, difensore classe ’94 del Colon, seguito anche dall’Atalanta. Un metro e 93 di forza fisica, nonostante i 23 anni, ha già disputato 100 presenze in prima squadra. Secondo Transfermarkt, vale 4 milioni e mezzo.