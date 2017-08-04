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Diakhate finisce sotto i ferri: artroscopia per risolvere i problemi al ginocchio

L'intervento si è reso necessario in seguito agli accertamenti e ad una visita specialistica ortopedica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 13:00
Diakhate finisce sotto i ferri: artroscopia per risolvere i problemi al ginocchio - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Un imprevisto che certo non ci voleva per Abdou L. Diakhate. Infatti, secondo quanto si apprende dal comunicato diffuso dalla società sul sito ufficiale violachannel.tv, il centrocampista senegalese classe '98 è stato costretto a sottoporsi ad un intervento al ginocchio.

"ACF Fiorentina comunica che per il calciatore Abdou L. Diakhate, in seguito ad accertamenti e visita specialistica ortopedica, si è resa necessaria un’artroscopia del ginocchio per regolarizzazione meniscale. Intervento eseguito dal Professor Giuliano Cerulli".

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