Diakhate finisce sotto i ferri: artroscopia per risolvere i problemi al ginocchio
L'intervento si è reso necessario in seguito agli accertamenti e ad una visita specialistica ortopedica
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 13:00
Un imprevisto che certo non ci voleva per Abdou L. Diakhate. Infatti, secondo quanto si apprende dal comunicato diffuso dalla società sul sito ufficiale violachannel.tv, il centrocampista senegalese classe '98 è stato costretto a sottoporsi ad un intervento al ginocchio.
"ACF Fiorentina comunica che per il calciatore Abdou L. Diakhate, in seguito ad accertamenti e visita specialistica ortopedica, si è resa necessaria un’artroscopia del ginocchio per regolarizzazione meniscale. Intervento eseguito dal Professor Giuliano Cerulli".