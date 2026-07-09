Di Marzio sulle cifre per Atta: "Operazione che sfiora i 40 milioni con i bonus, in queste ore le visite"
Il noto giornalista di Sky sport Gianluca Di Marzio ha chiarito le cifre che riguardano l'operazione che porta Arthur Atta alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 12:03
Il noto giornalista di Sky sport Gianluca Di Marzio ha chiarito le cifre che riguardano l'operazione che porta Arthur Atta alla Fiorentina. Infatti il noto esperto di calciomercato scrive sul proprio profilo X: "Operazione che supera i 30 milioni di euro, e bonus compresi, sfiora i 40 milioni. In queste ore le visite mediche con la Fiorentina"