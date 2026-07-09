Labaro Viola

Di Marzio sulle cifre per Atta: "Operazione che sfiora i 40 milioni con i bonus, in queste ore le visite"

Il noto giornalista di Sky sport Gianluca Di Marzio ha chiarito le cifre che riguardano l'operazione che porta Arthur Atta alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 12:03
Di Marzio sulle cifre per Atta: "Operazione che sfiora i 40 milioni con i bonus, in queste ore le visite" -
News
Condividi

Il noto giornalista di Sky sport Gianluca Di Marzio ha chiarito le cifre che riguardano l'operazione che porta Arthur Atta alla Fiorentina. Infatti il noto esperto di calciomercato scrive sul proprio profilo X: "Operazione che supera i 30 milioni di euro, e bonus compresi, sfiora i 40 milioni. In queste ore le visite mediche con la Fiorentina"

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok