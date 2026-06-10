Di Marzio sicuro: "La volontà di Kean è di rimanere a Firenze, dipende tutto dalla Fiorentina"

Settimana prossima ci sarà un incontro tra Kean e la Fiorentina, per Di Marzio l'attaccante italiano vuole restare a Firenze

Ieri durante la puntata di "Calciomercato l'originale" su Sky Sport, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione di Moise Kean, queste le sue parole:

"Allora la Fiorentina vuole cambiare tanto, non sarà facile ma vorrebbe cambiare il più possibile. Sulla situazione di Kean mi sono informato, prossima settimana ci sarà un incontro tra lui, il suo agente Lucci e la Fiorentina. Questo incontro servirà a capire soprattutto la volontà della Fiorentina. Perchè la volontà di Kean e del suo entourage sarebbe quella di rimanere, poi è chiaro che se la Fiorentina dicesse 'ti vogliamo cedere per 1000 motivazioni diverse' allora zanche loro farebbero le valutazioni del caso. Ma dipenderà molto dalla Fiorentina perché Kean vorrebbe restare."