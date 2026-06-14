Di Marzio rivela: "Juric è in pole per la panchina del Monza. Superati Pecchia, Gilardino e Vanoli"

L’ex tecnico della Fiorentina sembrava il favorito per il dopo Bianco, ma il sorpasso di Juric cambia gli scenari. Gilardino resta sullo sfondo, così come Pecchia.

A inizio settimana sembrava essere lui il candidato più accreditato. Paolo Vanoli, fresco di separazione dalla Fiorentina, era infatti indicato come il principale favorito per raccogliere l’eredità di Paolo Bianco sulla panchina del Monza. Le ultime ore, però, hanno ridisegnato completamente la corsa.

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio il nome che sta guadagnando terreno con decisione è quello di Ivan Juric. L’ex allenatore di Atalanta, Torino e Roma è diventato il profilo che convince maggiormente la dirigenza brianzola, tanto da essere ormai considerato il candidato in pole position per guidare la squadra nella prossima stagione. Diversi rumors convergono infatti sulla crescita delle quotazioni del tecnico croato, che avrebbe superato Vanoli ma anche Gilardino e Pecchia nelle preferenze del club.

Resta comunque una situazione ancora aperta. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Monza riuscirà a trovare un’intesa definitiva con Juric e a chiudere quella che, al momento, appare la soluzione preferita.