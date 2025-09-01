Di Marzio rivela: "Barak può andare in Serie B, è vicinissimo il suo trasferimento alla Sampdoria"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato in uscita della Fiorentina. Il giornalista infatti ha rivelato che Antonin Barak è vici...

A cura di Redazione Labaroviola 01 settembre 2025 15:05

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