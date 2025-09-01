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Di Marzio rivela: "Barak può andare in Serie B, è vicinissimo il suo trasferimento alla Sampdoria"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato in uscita della Fiorentina. Il giornalista infatti ha rivelato che Antonin Barak è vici...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2025 15:05
Di Marzio rivela: "Barak può andare in Serie B, è vicinissimo il suo trasferimento alla Sampdoria" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato in uscita della Fiorentina. Il giornalista infatti ha rivelato che Antonin Barak è vicino a lasciare la Fiorentina per trasferirsi alla Sampdoria in Serie B. Un altro esubero in uscita dunque per la Fiorentina che nelle ultime ore ha già salutato Ikonè oltre a Brekalo e Christensen che hanno già salutato nelle scorse settimane

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