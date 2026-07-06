Di Marzio rilancia: "La Fiorentina non molla Oulai: interesse confermato nonostante la smentita"

Sul proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio insiste sull'interesse Viola per Oulai del Trabzonspor

Il noto operatore di mercato Gianluca Di Marzio insiste sull'interesse della Fiorentina per Inao Oulai, malgrado la smentita del club.

Così Di Marzio: "Nonostante la smentita del club, l'interesse della Fiorentina è assolutamente confermato e il dirigente si era mosso con grande anticipo. Bisognerà capire se le condizioni economiche permetteranno l'affare, soprattutto se il prezzo dovesse salire da 22 a 40-45 milioni, ma la Fiorentina di oggi ha sicuramente una forza diversa sul mercato".