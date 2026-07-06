Di Marzio rilancia: "La Fiorentina non molla Oulai: interesse confermato nonostante la smentita"
Sul proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio insiste sull'interesse Viola per Oulai del Trabzonspor
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2026 14:31
Il noto operatore di mercato Gianluca Di Marzio insiste sull'interesse della Fiorentina per Inao Oulai, malgrado la smentita del club.
Così Di Marzio: "Nonostante la smentita del club, l'interesse della Fiorentina è assolutamente confermato e il dirigente si era mosso con grande anticipo. Bisognerà capire se le condizioni economiche permetteranno l'affare, soprattutto se il prezzo dovesse salire da 22 a 40-45 milioni, ma la Fiorentina di oggi ha sicuramente una forza diversa sul mercato".