Di Marzio: "Per Atta 25 milioni più 30% sulla rivendita. Guadagnerà 1,3 milioni a stagione"

Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina: operazione da 40 milioni di euro complessivi e ingaggio da 1,3 milioni annuali

La Fiorentina è pronta ad accogliere Arthur Atta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista francese è già in viaggio verso Firenze insieme al suo agente e nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto.

L'operazione con l'Udinese è stata definita sulla base di 25 milioni di euro, ai quali si aggiunge il 30% sulla futura rivendita del giocatore, per una valutazione complessiva che può arrivare intorno ai 40 milioni di euro. Per Atta è pronto un contratto da 1,3 milioni di euro netti a stagione. Una volta completato l'iter delle visite e firmati i documenti, arriverà anche l'annuncio ufficiale della Fiorentina.