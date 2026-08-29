Di Marzio svela: "Nome a sorpresa per la Fiorentina, si tratta con il Leeds per Gnonto"

Nuovo nome per l’attacco della squadra viola

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, è in corso una trattativa tra Fiorentina e il Leed United per Wilfried Gnonto.

Wilfried Gnonto, classe 2003, è un attaccante esterno italiano cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Dopo l’esperienza allo Zurigo, in Svizzera, si è trasferito in Inghilterra al Leeds United. Un nome che i tifosi viola conoscono, anche e soprattutto per le sue presenze con la Nazionale italiana, con cui ha esordito nel 2022.

Gnonto è un giocatore rapido e tecnico, bravo nel dribbling e nell’uno contro uno. Può giocare su entrambe le fasce e, grazie alla sua velocità, può dare imprevedibilità al reparto offensivo.

Al momento non sono note le cifre dell’eventuale operazione.