Di Marzio: "La Juve Stabia valuta Tramontano come nuovo ds, vanta esperienze alla Fiorentina"
La Juve Stabia starebbe valutando come nuovo DS Tramontano, che vanta esperienze in viola
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2026 14:22
La Juve Stabia valuta concretamente il profilo di Antonio Tramontano come nuovo direttore sportivo nel club. Il dirigente in passato ha lavorato nel mondo dello scouting e nel suo curriculum vanta esperienze alla Fiorentina e al West Ham. Nei giorni scorsi era stato sondato anche dalla Cremonese. Lo scrive Di Marzio.