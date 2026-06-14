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Di Marzio: "La Juve Stabia valuta Tramontano come nuovo ds, vanta esperienze alla Fiorentina"

La Juve Stabia starebbe valutando come nuovo DS Tramontano, che vanta esperienze in viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2026 14:22
Di Marzio: "La Juve Stabia valuta Tramontano come nuovo ds, vanta esperienze alla Fiorentina" -
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La Juve Stabia valuta concretamente il profilo di Antonio Tramontano come nuovo direttore sportivo nel club. Il dirigente in passato ha lavorato nel mondo dello scouting e nel suo curriculum vanta esperienze alla Fiorentina e al West Ham. Nei giorni scorsi era stato sondato anche dalla Cremonese. Lo scrive Di Marzio.

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