Di Marzio: "La Juve Stabia valuta Tramontano come nuovo ds, vanta esperienze alla Fiorentina"

La Juve Stabia starebbe valutando come nuovo DS Tramontano, che vanta esperienze in viola

La Juve Stabia valuta concretamente il profilo di Antonio Tramontano come nuovo direttore sportivo nel club. Il dirigente in passato ha lavorato nel mondo dello scouting e nel suo curriculum vanta esperienze alla Fiorentina e al West Ham. Nei giorni scorsi era stato sondato anche dalla Cremonese. Lo scrive Di Marzio.