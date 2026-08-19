Di Marzio: "La Fiorentina tratta Poku, esterno classe 2004 del Bayer Leverkusen. Operazione avviata"

Il classe 2004 del Bayer Leverkusen è finito nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina continua a muoversi alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e tra i nomi monitorati dal club viola c'è anche Ernest Poku, classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen. A confermare l'interesse è Gianluca Di Marzio, che ha rilanciato le indiscrezioni circolate in mattinata sulla pista che porta all'esterno olandese. Nella passata stagione ha disputato 29 partite in Bundesliga, mettendo a referto 5 gol e 5 assist.