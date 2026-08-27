Di Marzio: "La Fiorentina ha fatto la prima offerta per Zirkzee. Attesa nelle prossime ore la risposta dello United"

I viola forti dell'apertura del calciatore hanno presentato una prima offerta al club inglese per un prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina avanza per Joshua Zirkzee. Il club viola ha presentato la prima offerta ufficiale al Manchester United per riportare l'attaccante olandese in Italia. Non è ancora arriva la risposta degli inglesi.

La Fiorentina ha già ricevuto l'ok dal giocatore per il trasferimento con le società che sono al lavoro per trovare l'intesa sulle cifre del prestito e del diritto di riscatto come riportato da Gianlucadimarzio.com