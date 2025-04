Di Marzio: “La Fiorentina ha chiesto informazioni al procuratore di Muller. Kean interessa al Bayern Monaco”

Gianluca Di Marzio ha parlato a Wettfreunde, l’esperto di mercato italiano ha parlato di Muller e Kean, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha recentemente sondato il terreno con l’agente di Thomas Müller per valutare un’eventuale disponibilità al trasferimento in Italia. Al momento non esiste alcun accordo, ma il club viola ha chiesto informazioni, consapevole del fatto che nessuna squadra italiana è in grado di avvicinarsi allo stipendio percepito dal giocatore al Bayern Monaco.

Firenze, tuttavia, viene proposta come una destinazione ideale per profili di alto livello in uscita dal club bavarese, come già accaduto in passato con Franck Ribéry e Mario Gomez. L’argomentazione della Fiorentina per convincere Müller sarebbe quella di offrirgli libertà in campo e una città pronta ad accoglierlo con entusiasmo.

L’agente del calciatore non ha ancora risposto, probabilmente perché intende valutare tutte le opzioni disponibili, per poi confrontarsi con Müller al termine della stagione: tra le ipotesi sul tavolo ci sono la permanenza in Europa, un possibile approdo in Arabia Saudita o in MLS.

Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per Moise Kean, anche se al momento si tratta solo di un monitoraggio senza sviluppi concreti. L’attaccante ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, attiva tra il 1° e il 15 luglio. La Fiorentina vorrebbe trattenerlo per un’altra stagione, ma in presenza di un’offerta pari alla clausola, il giocatore lascerà il club. Il Bayern, che già conta su Harry Kane, potrebbe cercare un altro attaccante per ampliare le rotazioni, ma è difficile immaginare Kean accettare un ruolo da riserva.

Quando ha avuto continuità, come accaduto in Nazionale o alla Fiorentina, ha mostrato il suo vero potenziale. Alla Juventus, dove giocava a intermittenza, non riusciva a esprimersi al meglio. Per questo motivo, è legittimo chiedersi se il Bayern sia davvero la destinazione più adatta per lui. In ogni caso, il club tedesco continuerà a seguire la situazione e potrebbe agire sul mercato in estate”