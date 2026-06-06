Di Marzio: "La Cremonese sta valutando l'ex Fiorentina Tramontano come prossimo direttore sportivo"
L'attuale osservatore del West Ham è finito sul taccuino dei grigiorossi, ma piace anche ad altri club di Serie B
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2026 19:03
Come riporta Gianluca di Marzio sui propri account social, la Cremonese è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo.
Tra i vari nomi selezionati, c'è quello di un ex viola: si tratterebbe di Antonio Tramontano. Il classe 1989 ricopre attualmente il ruolo di osservatore per il West Ham, ma dal 2019 fino al 2023, ha svolto i compiti di Match Analyst e Responsabile Scouting per la Fiorentina.
Dice sempre Di Marzio, che la Cremonese non è l'unico club di Serie B interessato alla figura di Tramontano, ma i grigiorossi, appena retrocessi dalla Serie A, sembrano essere l'ipotesi più concreta.