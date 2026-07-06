Di Marzio: "Koleosho sempre più vicino, trattativa in chiusura. Thorstvedt obiettivo principale"
Il mercato della Fiorentina raccontato da Gianluca di Marzio
Il mercato della Fiorentina continua a entrare nel vivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il club viola sta operando con decisione grazie alla solidità economica garantita dalla proprietà, senza attendere necessariamente le cessioni per finanziare i nuovi acquisti. Per il centrocampo resta in cima alla lista Thorstvedt, mentre sul fronte offensivo la trattativa per Koleosho sarebbe ormai alle battute finali, con la Fiorentina vicina a chiudere l'operazione per l'esterno.
Di Marzio conferma poi anche l'interesse per Oulai, nonostante le smentite arrivate dalla Fiorentina. Il profilo del giovane talento rientrerebbe nei cosiddetti "colpi alla Paratici": il dirigente viola si sarebbe mosso con largo anticipo, anche se molto dipenderà dall'evoluzione della valutazione del giocatore. Il principale ostacolo riguarda infatti il prezzo: se la richiesta dovesse salire dagli attuali 22 milioni fino a 40-45 milioni di euro, l'operazione diventerebbe decisamente più complicata.