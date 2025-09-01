Di Marzio: "Il Valencia ha puntato gli occhi su Beltran della Fiorentina, lo vuole in prestito"
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ha dato degli aggiornamenti sul mercato in uscita della Fiorentina e su Beltran queste le sue parole:Possibile uscita la...
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ha dato degli aggiornamenti sul mercato in uscita della Fiorentina e su Beltran queste le sue parole:
Possibile uscita last minute per la Fiorentina, che potrebbe lasciar andare Beltran in queste ultime ore di calciomercato.
Dopo che non si sono concretizzate le trattative con Flamengo e CSKA Mosca, infatti, il Valencia ha puntato gli occhi sull’attaccante argentino, che si trasferirebbe in prestito qualora le società dovessero trovare un accordo.