Labaro Viola

Di Marzio: "Il Como ha bisogno di cedere prima di affondare per Kean che è in cima alla lista di Fabregas"

Il Como secondo Gianluca Di Marzio proverà il tutto per tutto per prendere Kean ma deve perfezionare delle cessioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2026 22:26
Di Marzio: "Il Como ha bisogno di cedere prima di affondare per Kean che è in cima alla lista di Fabregas" -
Calciomercato
Condividi

Il calciomercato del Como continua. La dirigenza biancoblù sta lavorando su più fronti per regalare a Fabregas i rinforzi giusti in vista della prossima stagione, mantenendo un occhio vigile sulle necessarie operazioni in uscita per fare cassa e liberare slot importanti.
Per il reparto offensivo, il nome in cima alla lista dei desideri resta in maniera decisa quello di Moise Kean. L'idea del club è chiara e la strategia delineata: prima bisognerà perfezionare alcune cessioni per fare spazio, e subito dopo il Como ha intenzione di provare seriamente ad affondare il colpo, come riportato da "gianlucadimarzio.com"

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok