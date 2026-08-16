Di Marzio: "Il Como ha bisogno di cedere prima di affondare per Kean che è in cima alla lista di Fabregas"

Il Como secondo Gianluca Di Marzio proverà il tutto per tutto per prendere Kean ma deve perfezionare delle cessioni

Il calciomercato del Como continua. La dirigenza biancoblù sta lavorando su più fronti per regalare a Fabregas i rinforzi giusti in vista della prossima stagione, mantenendo un occhio vigile sulle necessarie operazioni in uscita per fare cassa e liberare slot importanti.

Per il reparto offensivo, il nome in cima alla lista dei desideri resta in maniera decisa quello di Moise Kean. L'idea del club è chiara e la strategia delineata: prima bisognerà perfezionare alcune cessioni per fare spazio, e subito dopo il Como ha intenzione di provare seriamente ad affondare il colpo, come riportato da "gianlucadimarzio.com"